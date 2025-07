All' oratorio pomeriggio con delitto e la vittima è il sindaco

Benvenuti all’oratorio pomeriggio con delitto, un coinvolgente gioco di ruolo ambientato nella piazza davanti al municipio, dove il sindaco è stato "rapidamente" vittima di un misterioso "delitto". Centinaia di bambini e ragazzi, protagonisti di queste settimane di divertente formazione, si trasformano in piccoli detective per risolvere il caso. È tutto un gioco... ma l’emozione di scoprire la verità resta reale!

