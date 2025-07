Rivoluzione Vuelle, ecco il roster degli uffici. Coach Leka resta, lo staff pure. Ora al lavoro.

È il momento della rivoluzione: il roster degli uffici è pronto, e Coach Leka resta saldamente al timone. Con il nuovo organigramma appena diffuso, si apre ufficialmente la fase di ricostruzione, alimentata dalla determinazione di tutto lo staff. La notizia più significativa? L’ennesima conferma di Spiro Leka, determinato a dimostrare il suo valore e a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Ora, il lavoro continua: la stagione sta per cominciare e l’entusiasmo è alle stelle.

Si parte. Il nuovo organigramma, diramato ieri all’ora di pranzo con il timbro di Alessandro Dalla Salda, dà il via libera a tutti per ricominciare a lavorare al completamento del squadra. La notizia che spicca fra le altre è che Spiro Leka ha vinto la sua battaglia: il coach resta sulla panchina e sicuramente ripartirà con una voglia di rivalsa importante dopo essere stato messo in discussione. L’altra è l’ingresso dell’assistente dell’amministratore delegato, che è una donna: Michela Di Marco, che aveva lavorato al fianco di Dalla Salda prima a Reggio Emilia e poi a Napoli, avrà ampio spazio di manovra perché non sarà solo la responsabile dell’area ticketing, cioè la parte che preme di più ai tifosi, ma anche di supporto all’area comunicazione e a quella del marketing, le più strategiche nella vita di una società sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it