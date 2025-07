Vis Di Paola è più che un pesarese Rinnovato il contratto fino al 2030

In un’estate che si rivela sempre più magica per la Vis Pesaro 1898, arriva un’altra grande notizia: Manuel Di Paola, il nostro Capitano, rinnova il suo impegno fino al 2030. Un gesto che va oltre il sport, testimonianza di passione, lealtà e amore per questa maglia. Mentre il mercato infiamma gli animi, il cuore batte forte: la storia si scrive con uomini veri, pronti a lasciarci il cuore.

"Ci sono giocatori che passano, e poi ci sono uomini che restano. Che scelgono una maglia, una città, una storia. e decidono di farne parte fino in fondo. Manuel Di Paola, il nostro Capitano, ha rinnovato il contratto che lo lega alla Vis Pesaro 1898 fino al 30 giugno 2030". L’ennesimo stupefacente rinnovo dell’estate vissina. Già nei giorni scorsi avevamo preannunciato come Menga, dopo aver rinnovato Stellone e Tonucci, fosse al lavoro per prolungare di un’ulteriore stagione un contratto, quello del ambitissimo capitano, che già rappresentava un’ utopia per il calcio moderno. Ancora una volta Pesaro si dimostra infatti un’isola felice del calcio italiano, mosca bianca in un campionato,quello di Lega Pro, con sempre più squadre in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, Di Paola è più che un pesarese. Rinnovato il contratto fino al 2030

