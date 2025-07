La giornata peggiore | Sottocorona si sbilancia Cosa ci aspetta oggi

Prepariamoci a fronteggiare la giornata più difficile, secondo le previsioni di Paolo Sottocorona. Non sarà il maltempo marcato a sconvolgere il nostro nostro umore, ma qualche debole pioggia sul medio-Tirreno, Liguria, zone alpine e Friuli Venezia Giulia. Cosa ci aspetta nelle prossime ore? Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa giornata complessa, perché anche con il cielo grigio, il sorriso può fare la differenza.

Quella di oggi sarà "la giornata peggiore", ma a destabilizzare il quadro meteorologico non sarà il "maltempo marcato". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di La7 diffonde le previsioni meteo per le prossime ore e per i primi giorni della settimana in arrivo. "Qualche debole pioggia si presenta sul medio-Tirreno, in Liguria, sulle zone alpine e in Friuli Venezia Giulia", ha spiegato, specificando però che solo nell'ultima regione elencata potrebbero registrarsi "precipitazioni consistenti o, per non dire, forti". Maltempo, questo, che tuttavia "non prelude sostanzialmente a nulla" perché non è soggetto a un peggioramento. 🔗 Leggi su Iltempo.it