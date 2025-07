Monitoraggio delle coste Agenzia regionale e Capitaneria di porto rinnovano la collaborazione

L’unione tra l’Agenzia regionale e la Capitaneria di Porto si rafforza, garantendo un monitoraggio costante e una pronta risposta alle emergenze lungo le coste emiliano-romagnole. Dalla sorveglianza in mare fino a tre miglia dalla riva, passando per il supporto durante situazioni critiche, questa collaborazione assicura maggiore sicurezza e tutela per residenti e turisti. Un impegno condiviso per preservare e valorizzare il nostro prezioso patrimonio costiero.

Dal supporto operativo in mare fino a tre miglia nautiche dalla costa, anche in situazioni di emergenza o di calamità, all'attività di monitoraggio e assistenza alla balneazione su tutto il litorale emiliano-romagnolo, da Goro a Cattolica, in provincia di Rimini, in supporto ai bagnini sulle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

