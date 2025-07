Milano arrestato 16enne per propaganda e addestramento a scopo di terrorismo

Una recente operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 16enne iraniano a Milano, sospettato di propaganda e addestramento terroristico. Un duro colpo alla minaccia radicalizzante tra i giovani, che evidenzia l’importanza di vigilare e prevenire ogni forma di estremismo. La lotta contro il terrorismo inizia dalla presa di coscienza e dall’intervento tempestivo: un passo fondamentale per la sicurezza di tutti noi.

La Polizia di Stato, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e ritenuto responsabile di propaganda ed apologia di terrorismo, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico. Lo rende noto la Polizia di Stato. Il giovane aveva giurato fedeltà all’Isis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, arrestato 16enne per propaganda e addestramento a scopo di terrorismo

In questa notizia si parla di: terrorismo - milano - propaganda - addestramento

Lecco, arrestato 20enne egiziano studente dell’Università Statale di Milano per detenzione di materiale con finalità di terrorismo - Un giovane egiziano di 20 anni, studente dell'Università degli Studi di Milano e residente a Lecco, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Milano, arrestato 16enne per propaganda e addestramento a scopo di terrorismo; Terrorismo, 16enne arrestato a Milano per propaganda e addestramento; Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda del terrorismo.

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli” - Il giovanissimo aspirante jihadista è un cittadino iraniano, residente in provincia di Milano: tramite vari profili social addestrava ad azioni terroristiche. Da msn.com

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano per propaganda e addestramento - La Polizia di Stato, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha ... Si legge su lapresse.it