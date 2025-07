Stankovic tutto bloccato! L’Inter valuta un cambio – TS

L’Inter si trova in un momento di grande incertezza riguardo al futuro di Stankovic, con le trattative che sembrano essersi temporaneamente arenate. La situazione si complica tra dettagli sulla recompra e possibili alternative, come un prestito se non si trova un accordo sulla clausola. I prossimi giorni saranno decisivi per chiarire il destino dell’attaccante serbo. Restate aggiornati su questa intricata vicenda.

L’Inter – scrive Tuttosport – sta bloccando la cessione di Stankovic. Si lavora su alcuni dettagli legati alla recompra. Per ora tutto fermo. CAMBIO – Se non si dovesse raggiungere un’intesa con il Club Brugge sulla clausola di riacquisto, l’ Inter potrebbe riconsiderare la situazione e prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Aleksandar Stankovic in prestito. Dopo il vertice di giovedì con i dirigenti del club belga, il dialogo tra le parti prosegue, ma resta il nodo legato al diritto di riacquisto. Il Bruges, consapevole che Stankovic avrà spazio e minuti in Belgio, chiede che l’opzione di recompra sia fissata a 30 milioni e valida solo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, tutto bloccato! L’Inter valuta un cambio – TS

