Maresca sogna l’impresa sotto gli occhi di Trump

Maresca sogna un'impresa sotto gli occhi di Trump, che alla finale del mondiale per club al MetLife Stadium di East Rutherford potrebbe aggiungere un tocco di prestigio internazionale. Tra entusiasmo e polemiche, l’evento tra PSG e Chelsea promette emozioni indimenticabili, attirando oltre 80 mila spettatori e l’attenzione globale. Un’occasione unica per consacrare il calcio italiano e regalare un grande spettacolo sotto i riflettori mondiali. La partita è pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia.

In tribuna è atteso anche Trump, nientemeno, alla finale del mondiale per club di questa sera al MetLife Stadium di East Rutherford (ore 21 italiane, Canale 5 e Dazn) tra Psg e Chelsea. Dai Dazi a Dazn il passo è breve. L’evento ideato per lanciare il mondiale del prossimo anno dovrebbe richiamare oltre alle 80 mila persone che hanno comprato il biglietto anche il Presidente degli Stati Uniti, anche se non sono mancate le polemiche per il rischio che Trump correrebbe. La vedrà dietro vetri antiproiettile in compagnia del presidente della Fifa Gianni Infantino e dell‘emiro del Qatar Al Thani. Del resto la Fifa ha annunciato l’apertura di un ufficio di rappresentanza Fifa nel grattacielo di Trump a New York. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maresca sogna l’impresa sotto gli occhi di Trump

