Assist di Inzaghi al Milan | l' Al Hilal dopo Theo vuole anche Bennacer

L’assist di Inzaghi al Milan si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo Theo, anche Bennacer potrebbe lasciare i rossoneri, con l’Al Hilal in agguato. L’algerino, con uno stipendio di 4 milioni all’anno, sarebbe un obiettivo appetitoso per le offerte saudite, mentre Furlani e Tare sono pronti a fare spazio in rosa. E intanto, gli altri movimenti in uscita si profilano come un vero e proprio terremoto di mercato.

L'algerino guadagna 4 milioni l'anno e Furlani e Tare sarebbero più che felici di liberarsi del suo ingaggio. Gli altri movimenti in uscita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assist di Inzaghi al Milan: l'Al Hilal dopo Theo vuole anche Bennacer

Pisa di Pippo Inzaghi: il centrocampo protagonista con 27 reti e assist - Pisa di Pippo Inzaghi si distingue per un centrocampo protagonista con 27 reti e assist, simbolo di un gruppo coeso e coinvolto.

