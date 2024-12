Quotidiano.net - Milano Fashion Week 2025: Carlo Capasa chiede meno burocrazia per la moda ecologica

Leggi su Quotidiano.net

, presidente della Camera Nazionale dellaItaliana, ha sottolineato l'importanza di avere regole stringenti ma sostenibili per le piccole e medie imprese del settoredurante la presentazione del Calendario ufficiale della, in programma dal 17 al 21 gennaioha evidenziato che, sebbene l'Italia rimanga leader nella circolarità, non è possibile pensare a unaesclusivamente riciclata. Ha chiestoper le PMI che non possono affrontare troppe regole contemporaneamente. La settimana dellainizierà a Firenze con Pitti Uomo e proseguirà acon 68 appuntamenti, tra cui 20 sfilate e 38 presentazioni. Tra i debutti, il brand di Pierre Louis Mascia e PDF di Domenico Formichetti. Il settorecontinua a essere trainante per l'export italiano, con previsioni di 90 miliardi di euro per la fine del 2024.