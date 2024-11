Operazione Albania a rischio stop | così il viaggio della Libra con 8 migranti può diventare un altro flop

Leggi l'articolo completo su Open.online

Otto e non più di otto. Il nuovoverso l’è cominciato con solo ottoa bordo. La naveMarina militare arriverà oggi, 7 novembre, a Shengjn e Gjader. E il secondo trasferimento rischia di trasformarsi in un fallimento esattamente come il primo. Nonostante il decreto paesi sicuri che il governo Meloni ha licenziato. Tra i naufraghi attualmente sulla nave ci sono cittadini egiziani e del Bangladesh. Il ministro Piantedosi avrebbe voluto una percentuale di riempimento molto più ampia. Anche per evitare eventuali accuse davanti alla Corte dei Conti. Invece il “carico” è la metà di quello precedente. Per un motivo ben preciso: isono stati portati a bordo lunedì 4 novembre. E trattenerlitempo poteva configurare unreato. Ma cosa succederà nei prossimi giorni?Il giudizio sul trattenimentoIl primo giudizio che il governo dovrà affrontare è quello sul trattenimento.