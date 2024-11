Calciomercato.it - Maignan, leadership e rinnovo: il francese ha una priorità, c’è l’annuncio prima del Real

Le ultimissime notizie legate al futuro del portiereche ha un contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2026 Non è tempo di pensare al. Mikemostrae personalità davanti alle telecamere, nel corso della conferenza stampa, alla vigilia diMadrid-Milan.diMadrid-Milan (LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere non vuole parlare del prolungamento del contratto, ma la testa è solamente alla partita contro i Blancos: “Il mionon è la cosa più importante adesso – afferma il, rispondendo in sala stampa -, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro ilMadrid. Quando gioco scendo in campo con adrenalina, ma serve lucidità ed intelligenza. Bisogna pensare solo al campo. Ogni partita ha la sua storia, serve avere coraggio di giocare a calcio. L’unica paura che non dobbiamo avere è quella di non essere noi stessi”.