della Xylella , la sputacchina». Potrebbe essere questa una delle chiavi per risolvere Quotidianodipuglia.it - Xylella, spunta un nuovo studio: l'uso della tecnica dell'Rna per contrastare il batterio Leggi tutto su Quotidianodipuglia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidianodipuglia.it: «Trovato un meccanismo di silenziamento genetico per combattere l' insetto vettore, la sputacchina». Potrebbe essere questa unae chiavi per risolvere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:un: l’uso della tecnica dell’Rna per contrastare il batterio;un| l?uso della tecnica dell?Rna per contrastare il batterio; Approfondisci 🔍

Come combattere Xylella usando l'Rna

(ilfoglio.it)

Per controllare in maniera più efficace il batterio che sta devastando gli oliveti italiani, i ricercatori hanno esplorato un approccio sostenibile capace di spegnere selettivamente i geni chiave degl ...

Nuovo studio: abbiamo raggiunto il limite massimo dell’aspettativa di vita umana

(toscanacalcio.net)

Ma il nuovo studio stempera questo ottimismo. Invece di un numero sempre maggiore di persone che vivono fino a 100 anni, i dati mostrano che l’età alla morte nei paesi analizzati è concentrata in un ...

Ci sono Pfas nel sangue, anche dei bambini: la conferma in un nuovo studio

(greenme.it)

Un nuovo studio svizzero conferma la preoccupante presenza di queste sostanze chimiche tossiche nel nostro organismo Finalmente, l’attenzione verso i PFAS e i loro potenziali rischi per la ...

Covid e fertilità, un nuovo studio conferma danni agli spermatozoi

(blitzquotidiano.it)

Il professor Jorge Hallak, uno degli autori dello studio, ha dichiarato che questa scoperta potrebbe aprire nuove linee di ricerca e suggerire un meccanismo innovativo per la risposta immunitaria.