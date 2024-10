Dilei.it - Elodie, polemica alla Festa del Cinema: “Doveva fermarsi”, cos’è successo

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è stata una delle protagoniste delle diverse serate delladeldi Roma, che ha avuto luogo nella capitale dal 16 al 27 ottobre 2024. La cantante ha percorso il red carpet della manizione con un meraviglioso abito a sirena rosso, che fasciava il suo fisico scolpito, ma qualcosa non è andata per il verso giusto perché ha ricevuto, oltre agli applausi dei fan, alcuni fischi dai fotografi presentimanizione. Ladal red carpet si è trasferita sul web, dove diversi utenti hanato quanto accaduto e l’atteggiamento dell’artista. Al centro della diatriba il suo comportamento, proprio nei confronti dei reporter, cheavrebbe evitato, non fermandosi davantiloro postazione, per farsi scattare delle foto.