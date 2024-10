Vinti 90 milioni al Superenalotto, la sconvolgente scoperta sul vincitore (Di sabato 19 ottobre 2024) Social. Vinti 90 milioni al Superenalotto, la sconvolgente scoperta sul vincitore. Il Superenalotto è un gioco numerico a totalizzatore e a premi italiano, gestito dalla SISAL. Ha sostituito l’Enalotto dal 1º dicembre 1997. Suo ideatore fu Rodolfo Molo, ex presidente SISAL e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio assieme a Fabio Jegher e Massimo Della Pergola. In questi giorni la Dea Bendata ha regalato 90 milioni ad un fortunato giocatore in Italia. Tvzap.it - Vinti 90 milioni al Superenalotto, la sconvolgente scoperta sul vincitore Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Social.90al, lasul. Ilè un gioco numerico a totalizzatore e a premi italiano, gestito dalla SISAL. Ha sostituito l’Enalotto dal 1º dicembre 1997. Suo ideatore fu Rodolfo Molo, ex presidente SISAL e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio assieme a Fabio Jegher e Massimo Della Pergola. In questi giorni la Dea Bendata ha regalato 90ad un fortunato giocatore in Italia.

Vinti 89 milioni al SuperEnalotto - è caccia al vincitore : “Non ha chiamato - forse non sa di aver vinto” - Secondo il titolare della tabaccheria "Fortuna", Paolo Rosà, potrebbe trattarsi di una persona dai 30 anni in su. Non si è ancora palesato il fortunato vincitore degli 89 milioni di euro del biglietto del SuperEnalotto dell'estrazione di martedì 15 ottobre. "Il tipico giocatore del SuperEnalotto" ha spiegato. (Fanpage.it)

90 milioni vinti al Superenalotto - pazza gioia in tabaccheria : "Festa fino all'alba" - “Una vincita da quasi 90 milioni di euro è un evento più unico che raro” è il commento di Paolo Rosà, proprietario della tabaccheria Fortuna di Riva del Garda, dove, martedì 15 ottobre, con 3 euro è stata acquistata una schedina che – vincendo il jackpot – non è certo passata inosservata... (Bresciatoday.it)

Superenalotto da record - vinti 89 milioni di euro. Il tabaccaio che ha venduto la schedina : “Non si è presentato nessuno - il vincitore l’avrà persa come Fantozzi…” - Paolo Rosà, titolare della tabaccheria “Fortuna” che nel nome il suo destino, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera di non essere stato ancora contattato dal vincitore: “Forse la persona non si è accorta di aver vinto. Difficilmente si tratta di un giovane, ma probabilmente di una persona over 30 secondo l’identikit stilato dal titolare della tabaccheria. (Dayitalianews.com)