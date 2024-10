La politica li celebra ma non fa nulla per loro. La stoccata di Feltri: chi difende (Di sabato 19 ottobre 2024) Un anziano non dovrebbe mai patire la fame. Dovrebbe accomodarsi al desco della sua cucina immacolata e godere di tutti i piccoli piaceri che lo fanno stare bene: la pasta cotta nel brodo caldo, il pane morbido inzuppato nel sugo, il bicchiere di vino rosso per sentirsi meno solo davanti al tg della sera, dove la voce corre svelta ma in casa non si sente l'eco di nessuno.  Invece la signora di questa storia ordinaria rimbalzata nei giorni scorsi dalla provincia di Mantova non sapeva con che abbinare il piatto e la forchetta, nella credenza aveva il vuoto e nello stomaco uno strano rimestio. Poteva bussare alla porta della vicina o chiedere alla Chiesa se era avanzato qualcosa. Ma ha preso il suo cappotto, il suo ombrello sgangherato, le scarpe comode per andare più svelta, e si è infilata nel primo supermercato che ha incontrato. Iltempo.it - La politica li celebra ma non fa nulla per loro. La stoccata di Feltri: chi difende Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un anziano non dovrebbe mai patire la fame. Dovrebbe accomodarsi al desco della sua cucina immacolata e godere di tutti i piccoli piaceri che lo fanno stare bene: la pasta cotta nel brodo caldo, il pane morbido inzuppato nel sugo, il bicchiere di vino rosso per sentirsi meno solo davanti al tg della sera, dove la voce corre svelta ma in casa non si sente l'eco di nessuno.  Invece la signora di questa storia ordinaria rimbalzata nei giorni scorsi dalla provincia di Mantova non sapeva con che abbinare il piatto e la forchetta, nella credenza aveva il vuoto e nello stomaco uno strano rimestio. Poteva bussare alla porta della vicina o chiedere alla Chiesa se era avanzato qualcosa. Ma ha preso il suo cappotto, il suo ombrello sgangherato, le scarpe comode per andare più svelta, e si è infilata nel primo supermercato che ha incontrato.

Calcio : Inter. Marotta "Classe politica dovrebbe ascoltarci" - Io e Scaroni rappresentiamo proprietà con all . "Non siamo qui a chiedere soldi, ma un sistema legislativo che riconosca tutte le logiche del calcio". TRENTO - "Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica in atto. Ho vissuto il modello del mecenatismo e ora sto vedendo quello attuale del business. (Ilgiornaleditalia.it)

Daniela Di Maggio - mamma di Giogiò : “Politica dovrebbe chiedermi di scendere in campo” - “Il giornalismo dimentica le vere cause del cambiamento. Ma la verità è che Geolier è cambiato anche grazie alla promessa che mi ha fatto davanti alla bara di mio figlio il 6 settembre dell’anno scorso, di non inneggiare più alla pistola, l’arma che ha tolto la vita a Giogiò”. Le rivoluzioni non avvengono per caso e Geolier è cambiato anche grazie a Giovanni Battista Cutolo”, commenta così ... (Dayitalianews.com)