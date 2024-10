Dilei.it - Grande Fratello, Shaila e Javier sono la prima coppia? Cosa si sono detti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha sempre un asso nella manica quando si tratta di creare tensioni emotive, eGatta ha appena alzato la temperatura. Dimenticatevi di Lorenzo: il capitolo è chiuso (anche se lui fa fatica ad ammetterlo), e adesso il nome sulla bocca di tutti è. La ballerina non ha fatto mistero di provare una certa attrazione per l’inquilino spagnolo, ma durante una chiacchierata in giardino ha lasciato tutti di stucco con una frase decisamente sopra le righe. Sì, perché l’ex velina di Striscia La Notizia ha confessato alle amiche che ogni volta che abbraccia“è come fare l’amore”. E se questa non è una bomba da prime time, non sappiamo cos’altro possa esserlo. L’ex velina svela le sue carte: l’attrazione perè alle stelle Nel giardino della Casa,si è lasciata andare con le amiche di Non è la Rai.