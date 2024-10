Amore al capolinea tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: “Due storie di vita che non hanno trovato una linea retta” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Amore al capolinea tra Chiara Ferragni e Silvio Campara Sarebbe finita la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: i due, che nei mesi scorsi sono stati anche fotografati insieme anche se mai in atteggiamenti intimi, avrebbero deciso di separare le loro strade. A rivelare la rottura è il giornalista Gabriele Parpiglia che scrive: “Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top manager Silvio Campara e l’imprenditrice Chiara Ferragni”. “Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea. Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta”. Tpi.it - Amore al capolinea tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: “Due storie di vita che non hanno trovato una linea retta” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)altraSarebbe finita la relazione tra: i due, che nei mesi scorsi sono stati anche fotografati insieme anche se mai in atteggiamenti intimi, avrebbero deciso di separare le loro strade. A rivelare la rottura è il giornalista Gabriele Parpiglia che scrive: “Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top managere l’imprenditrice”. “Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al. Duedie di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però nonuna”.

