Tuttivip.it - "C'è una squalifica da fare". Brutto caso al Grande Fratello: "Violento e imperdonabile"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nonostante siano passate solo poche settimane dall’inizio del, il concorrente milanese Lorenzo Spolverato è già al centro di accese polemiche. I suoi comportamenti, soprattutto verso le donne, hanno attirato critiche sia all’interno della Casa che tra il pubblico. Il primo a esprimere apertamente la propria disapprovazione è stato Iago García, che non ha nascosto la sua antipatia e ha confrontato Lorenzo direttamente durante una puntata. Gran parte delle critiche degli spettatori si sono concentrate sulla relazione di Lorenzo Spolverato con Helena Prestes, la quale sembra aver sviluppato un forte interesse per lui, ma senza ricevere lo stesso sentimento in cambio. Lorenzo, infatti, pare essere più attratto da Shaila Gatta e sfrutta l’attenzione di Helena, causando reazioni negative sui social.