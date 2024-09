La storia tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano è già finita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Latraè già. La conduttrice, che presto tornerà in tv con due programmi per Discovery +, ha messo la parola fine allacon l’ingegnere siciliano. La loro relazione andava avanti da qualche mese e se qualcuno avanzava l’ipotesi che i due potessero addirittura andare a convivere nel nuovo appartamento dila realtà racconta ben altro. Angelo avrebbe aspettato invano sotto casa diI paparazzi di Gente sono riusciti a fotografare Angelo mentre aspetta invano sotto casa dinel giorno dei quarant’anni della showgirl. Nelle foto condivise dadel giorno del suo compleanno, infatti, lui non compariva mai. Secondo quanto sono riusciti a carpire i fotografi la tiritera di Angelo che arriva, parcheggia il suo scooter sotto casa die attende una risposta da lei andava avanti già da alcuni giorni.