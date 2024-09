Lavoriamo insieme per salvare le chiese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quando si pensa al mecenatismo, la mente corre subito alla famiglia dei Medici, la quale sovvenzionò artisti e uomini di cultura che resero il nostro Paese unico al mondo. Recandomi nelle numerosedel centro storico di Modena, mi rendo conto che quello spirito è scomparso, lasciando il posto a uno stato di abbandono che grida allo scandalo. A nessuno interessa il cospicuo patrimonio spirituale e architettonico della città? È una domanda che pongo sia a noi comuni cittadini, sia agli imprenditori, sia a gente che, per finanze personali, può permettersi nobili gesta. Diventiamo tutti mecenati della città, in parte perché i fondi non sono infiniti, in parte perché certi tesoretti vengono dirottati per altri scopi e infine perché c'è un livello di disinteresse istituzionale e clericale che non vale più la pena di pungolare.