Venezuela | 1 americano 2 spagnoli in arresto per complotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Le autoritàne hanno arrestato une dueaccusati di essere legati a un presuntoper "destabilizzare" il Paese, ha annunciato il ministro degli Interni Diosdado Cabello, riferendo del sequestro di circa 400 fucili provenienti dagli Stati Uniti. "Due cittadinisono stati recentemente arrestati a Puerto Ayacucho (sud)", ha dichiarato Cabello in una conferenza stampa, aggiungendo che anche un 'cittadino' è in custodia. Il ministro ha fatto riferimento a un presunto piano per "generare violenza" e "destabilizzare" il Paese.