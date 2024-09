Albania-Georgia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025. Entrambe hanno iniziato col piede giusto e ora intendono superarsi per il primato nel girone.si giocherà martedì 10 settembre 2024 allo stadio Nazionale di Tirana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I progressi evidenziati nella fase finale di Euro 2024 sono stati confermati nel match d’esordio contro l’Ucraina vinto per 2-1. Un risultato di prestigio che dimostra un impianto di gioco organizzato ed offensivo, in grado di infastidire chiunque Lasi sta confermando sempre più ad alti livelli, come dimostra il 4-1 rifilato alla Repubblica Ceca nel primo match di Nations League e che segue l’ottimo europeo concluso con il raggiungimento degli ottavi di finale.