MotoGP Bagnaia e la Sprint da incubo | La moto non funzionava Marquez fa la differenza per un motivo…

(Di sabato 31 agosto 2024) Francescoha chiuso in nona posizione laRace del Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale. Un risultato pessimo per Pecco, che aveva limitato i danni stamattina con un prezioso terzo posto in qualifica per poi sprofondare nella mini-gara pomeridiana a causa di un problema tecnico alle gomme. “Quello che è successo venerdì mattina è accaduto anche oggi pomeriggio. Va al di là delle nostre capacità e di quello che possiamo fare sulla. Quando ho passato Oliveira ho capito che c’era qualcosa che non. Appena provavo a fare angolo con i freni avevo dei gran bloccaggi, da lì la situazione è solo peggiorata. È stata unadifficile: non riuscivo a inserire, non riuscivo a entrare, giravo veramente piano, gara davvero tosta”, racconta il pilota italiano della Ducati.