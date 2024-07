Scampia chiama Trasperenza per Melito per i residenti della Vela celeste

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per chi vuole aiutare idi: si richiedono omogeneizzati di carne e frutta, pannolini, salviettine imbevute ed altro. Messo a disposizione anche un IBAN “Come annunciato ieri pomeriggio, la nostra Associazione ha deciso di scendere in campo per sostenere gli abitantidi #vittimetragedia avvenuta ieri per la caduta di un ballatoio”. E quanto dichiara Vincenzo Stravolo Presidente dell’Organizzazione di Volontariato Trasparenza per. “Infatti grazie alla donazione di alcuni cittadini melitesi e non, siamo riusciti a preparare pasti caldi, compare acqua e omogeneizzati per bambini piccoli e consegnato il tutto dai nostri volontari ieri sera alla Protezione Civile che ha distribuito a chi ne necessitava.