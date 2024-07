Il libro L’acqua fresca di Drieu La Rochelle è il gusto dell’amore che diventa opera teatrale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) – “Forse abbiamo scacciato il fantasma del denaro e dell’orgoglio. Ha il sapore del”. – “Sì, insomma, l’amore e”. Il sipario scende, gli applausi si alzano, le persone lasciano la sala. 1931 esattamente 19 maggio, Louis Jouvet mette in scena L’eau fraîche a la Comédie de Champs-Elysées. Una sala intermedia da 601 posti inserita nel contesto del teatro lirico che sorge al civico 15 di Aveneu Montaigne nel cuore di Parigi. L’autore della sceneggiatura e del testo il precedente settembre scriveva ad André Boyer di essere in cerca della “mia fortuna sul palcoscenico”. Non mancarono le critiche, ma le critiche nella vita di PierreLanon sono mai mancate. La casa editrice Aspis ha dato in pasto alle rotative, per la prima volta in Italia, la traduzione dell’in questione:(264 pp.; 14,00€).