Fosca Innocenti 2 | Vanessa Incontrada fa un annuncio importante sulla seconda stagione

Advertising

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #FoscaInnocenti2: con uno scatto apparso sui suoi profili social, @VaneIncontrada annuncia l’inizio delle riprese della… - TV_Italiana : #FoscaInnocenti: @VaneIncontrada sul set, confermata la seconda stagione della #fiction #Mediaset. - maniconio : @dojaf4g FOSCA INNOCENTI SANREMO 2023 - dojaf4g : @maniconio FOSCA INNOCENTI - ParliamoDiNews : Fosca Innocenti 2 anticipazioni: iniziate le riprese della seconda stagione della fiction #DonMatteo13… -

Sapete di che cosa parliamo La risposta è semplicissima:sta per ritornare! Avete letto proprio bene, si! A distanza di qualche mese dal finale di stagione, l'amatissima Vanessa ...Giorgia, l'abbiamo di recente vista nella fiction "" dove interpreta Bice, una sorta di tata... contemporanea. "È vero, è una specie di tata ma completamente diversa da quella di "Casa ...Con alcune delle sue ultime IG Stories, Vanessa Incontrada lascia senza parole: adesso non ci sono proprio più dubbi, cosa sta accadendo.Primo ciak per ‘Fosca Innocenti 2’. Con uno scatto apparso sui suoi profili social, Vanessa Incontrada annuncia l’inizio delle riprese: una bella notizia per gli appassionati della serie. Proseguono, ...