Un viaggio alla ricerca dell’arte di ricucire le ferite del mondo

In un mondo segnato da ferite e sfide, nasce «Crash! Un pianeta su cui ricominciare», una rassegna di incontri promossa dalle Acli per riscoprire l’arte di ricucire le ferite del nostro pianeta. Agnelli ci ricorda che da un trauma può nascere qualcosa di prezioso, mentre Mazzucotelli invita a ascoltare voci e sguardi capaci di unire il locale al globale. Un viaggio emozionante alla ricerca di speranza e rinascita.

