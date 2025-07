GoBeyond di Sisal ogni euro investito ne genera oltre 5 di impatto sociale

Se sei una startup in cerca di crescita e innovazione, non lasciarti sfuggire l’opportunità di Join Gobeyond di Sisal, un ecosistema virtuoso che trasforma ogni euro investito in oltre 5 di impatto sociale. Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2025 della call for ideas, con una novità: il premio per l’Internazionalizzazione powered by INNOVIT, in memoria di Emilio Petrone. Scopri come fare la differenza a livello globale!

Al via le iscrizioni all'edizione 2025 della call for ideas che supporta la crescita delle startup. Un ecosistema virtuoso di innovazione responsabile. La novità del premio per l’Internazionalizzazione powered by INNOVIT, istituito in memoria di Emilio Petrone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - GoBeyond di Sisal, ogni euro investito ne genera oltre 5 di impatto sociale

In questa notizia si parla di: gobeyond - sisal - ogni - euro

GoBeyond di Sisal, ogni euro investito ne genera oltre 5 di impatto sociale; Sisal, GoBeyond genera oltre 5 euro di impatto sociale per ogni euro investito; GoBeyond: da ogni euro investito oltre cinque euro di impatto sociale. Al via la Call for Ideas 2025.

GoBeyond di Sisal, ogni euro investito ne genera oltre 5 di impatto sociale - Al via le iscrizioni all'edizione 2025 della call for ideas che supporta la crescita delle startup. Secondo msn.com

Sisal, GoBeyond genera oltre 5 euro di impatto sociale per ogni euro investito - 2024, il programma supporta startup a impatto sociale e apre le iscrizioni alla nona edizione della call for ideas ... Segnala affaritaliani.it