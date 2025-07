Intervista a dan beecham e lacey williams | scopri gli squali con bertie gregory

Scopri il mondo affascinante degli squali attraverso l’intervista a Dan Beecham e Lacey Williams, protagonisti di “Bertie Gregory: A tu per tu con gli squali”. Questo innovativo documentario, in uscita su Disney+ e visibile su National Geographic, offre un approccio unico e coinvolgente nel conoscere queste creature spesso fraintese. Un viaggio che trasforma la paura in consapevolezza e ammirazione, invitandoci a scoprire cosa si cela sotto le onde.

approfondimento sul documentario “bertie gregory: a tu per tu con gli squali”. Il nuovo prodotto audiovisivo in uscita su Disney+ e trasmesso su National Geographic Channel rappresenta un approccio innovativo nel racconto delle creature marine più affascinanti e spesso fraintese. Al centro di questa produzione si trovano due figure di spicco: una biologa specializzata nella tutela degli squali e un esperto cinematografo subacqueo. La collaborazione tra queste professionalità permette di offrire immagini spettacolari e contenuti educativi, focalizzati sulla vera natura degli squali e sull’importanza della loro conservazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Intervista a dan beecham e lacey williams: scopri gli squali con bertie gregory

