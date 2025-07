Poviglio in carcere dopo condanna per mafia

Poviglio si trova nuovamente sotto i riflettori dopo che un uomo di 38 anni, coinvolto in un'intricata rete di criminalità mafiosa, è stato recluso per una condanna definitiva. La sua storia, segnata da arresti e processi, testimonia come la lotta alla mafia continui a essere un impegno delicato e complesso. Un caso che scuote la comunità e rinnovano l’attenzione sulla necessità di vigilanza e giustizia.

Poviglio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Un uomo di 38 anni, di Parma, arrestato nel 2019 nell'ambito dell' operazione Grimilde per associazione di stampo mafioso, è stato portato nuovamente in carcere, dopo che a suo carico è subentrata una nuova condanna per fatti dell'estate 2016, per reati di associazione mafiosa e riciclaggio. Lo sorso marzo il tribunale di Bologna ha emesso la sentenza, diventata definitiva a fine aprile, con condanna a nove mesi di reclusione. Per questo i competenti uffici giudiziari hanno emesso il 30 giugno l'ordine di carcerazione, eseguito dai carabinieri di Poviglio, paese in cui l'uomo risiede.

