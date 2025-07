I tentatori di Temptation Island 2025

Preparati a scoprire i tentatori di Temptation Island 2025, protagonisti pronti a mettere in discussione i sentimenti delle coppie protagoniste. Giovani, attraenti e determinati, questi single hanno il compito di accendere le emozioni e creare tensioni sotto i riflettori di Canale 5. Chi sono, cosa cercano e come influenceranno il viaggio nei sentimenti delle coppie? Scopriamolo insieme, perché questa edizione promette scintille e sorprese ad ogni episodio.

Sono single, palestrati e pronti a mettere in crisi le fidanzate della tredicesima edizione di Temptation Island, in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 3 luglio con Filippo Bisciglia. Ecco chi sono i tentatori del reality show, che anche quest’anno ha per protagoniste sette coppie pronte a fare il loro personale “viaggio nei sentimenti”. Chi sono i single di Temptation Island 2025. Diego. I tentatori di Temptation Island sono 13. Il primo si chiama Diego, ha 44 anni e vive in provincia di Roma. Proprietario di una tappezzeria, ha due figli ai quali è molto legato. Emanuele. Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello, ha 29 anni e vive a Milano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - I tentatori di Temptation Island 2025

In questa notizia si parla di: temptation - island - tentatori - sono

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Dopo aver scoperto le 7 coppie di fidanzati, Temptation Island svela chi sono i 26 tentatori che animeranno i due villaggi. Vai su Facebook

Dopo aver scoperto le 7 coppie di fidanzati, #TemptationIsland svela chi sono i 26 tentatori che animeranno i due villaggi. Vai su X

Temptation Island 2025, il recap essenziale per prepararsi alla nuova edizione; Temptation Island, ecco chi sono i 13 tentatori della nuova edizione (tra loro un 44enne, il piĂą vecchio del reality); Tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025: chi sono, ecco la foto ufficiale.

Temptation Island, ecco chi sono i 13 tentatrici della nuova edizione, quasi tutte giovanissime - A poche ore dalla nuova edizione di Temptation Island, sono stati svelati i nomi dei tredici tentatrici che animeranno il villaggio dei fidanzati. comingsoon.it scrive

Tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025: chi sono, ecco la foto ufficiale - La nuova edizione di Temptation Island 2025 è alle porte: ecco tutti i nomi (bollenti) dei tentatori e delle tentatrici che animeranno il villaggio delle tentazioni più famoso d’Italia. Come scrive gay.it