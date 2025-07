Perché l’atleta Cheyenne Parker-Tyus ha deciso di tenere nascosta la sua seconda gravidanza

Cheyenne Parker-Tyus, stella della WNBA, ha scelto di nascondere la sua seconda gravidanza mentre giocava in Cina, temendo ripercussioni sulla carriera. La sua decisione nasce dalla paura di perdere il posto in squadra, un dilemma che mette in luce le sfide delle atlete di alto livello nel conciliare vita privata e professionale. Ma cosa spinge ancora oggi alcune sportive a mantenere segreta una parte così importante della loro vita?

Quando la giocatrice della WNBA, la lega femminile di basket, Cheyenne Parker-Tyus ha scoperto di essere incinta del suo secondo figlio, si trovava all’estero, giocava nella lega più importante della Cina e guadagnava lo stipendio più alto della sua carriera, e ha deciso di tenere la notizia per sé. Come ha raccontato l’ atleta a Women’s Health “Non potevo dire alla squadra che ero incinta, era troppo rischioso. Pensavo che mi avrebbero tagliata fuori e rimandata a casa, e che non avrei ricevuto tutto lo stipendio, che era il migliore della mia carriera”. Per molte mamme, quella paura è fin troppo familiare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Perché l’atleta Cheyenne Parker-Tyus ha deciso di tenere nascosta la sua seconda gravidanza

