Il rap degli Ipm illumina il cuore di Napoli

Il rap degli Ipm illumina il cuore di Napoli, portando in scena un evento che va oltre la musica: un messaggio di speranza, rinascita e solidarietà. Il 20 giugno 2025, il Palazzo Reale ha ospitato il concerto “Portami là fuori”, un momento unico che unisce arte e impegno sociale, dando voce ai giovani detenuti e alla loro voglia di riscatto. Un appuntamento che rimarrà nel cuore di tutti, ricordando che la musica può cambiare le vite.

Un concerto per dare voce ai giovani detenuti tra arte e speranza. Il 20 giugno 2025, alle 21:30, il Palazzo Reale di Napoli ha ospitato un evento straordinario che unisce musica, impegno sociale e arte dal carcere. Il concerto "Portami là fuori. Musica dentro e fuori il carcere" rappresenta l'appuntamento finale dei laboratori creativi organizzati negli Istituti Penali per Minorenni di Airola e Nisida. Il progetto, portato avanti da CCO – Crisi Come Opportunità, un ente del terzo settore da oltre dieci anni attivo nelle periferie e nelle carceri minorili, prende forma grazie alla collaborazione con artisti, educatori e operatori culturali.

