New York ancora capitale della pizza made in Usa | premiato il ristorante di Anthony Mangieri

Una Pizza Napoletana, a New York, è la migliore pizzeria degli Stati Uniti d'America per il 2025. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri al West Edge, all'interno del Chelsea Market di New York, durante una seguitissima cerimonia trasmessa in diretta sui canali social del network. La premiazione è stata presentata da Scott Wiener, ideatore e fondatore dello Scott's Pizza Tours. Per la terza volta, la pizzeria di Anthony Mangieri si conferma punto di riferimento assoluto della pizza di qualità nel Paese a stelle e strisce. Seconda posizione per Pizzeria Sei, a Los Angeles, del talentuoso William Joo.