Preparava un attentato contro le donne 18enne arrestato davanti a una scuola | Sono un incel

Un inquietante episodio scuote la Francia: un ragazzo di appena 18 anni, arrestato davanti a una scuola, aveva pianificato un attentato contro alcune donne. Un caso che mette in luce il fenomeno degli incel, spesso invisibile ma potenzialmente pericoloso. Fino a poco tempo fa sconosciuto ai più, questo mondo di frustrazione e odio sta emergendo con preoccupante forza, evidenziando la necessità di una riflessione seria e approfondita.

Fino a poco tempo fa in pochi conoscevano il fenomeno degli incel, celibi involontari che ritengono di non essere in coppia per colpa di donne che non vogliono saperne di loro. Poi una serie tv inglese – Adolescence – aveva aperto un mondo su questo microcosmo popolato da odio e in alcuni casi violenza. Arriva dalla Francia il caso di 18enne francese arrestato per un progetto di attentato a carattere terroristico contro alcune donne e che ha dichiarato agli inquirenti della Procura nazionale anti terrorismo (Pnat) di appartener agli “incel”. Apparentemente timido e non aggressivo, il ragazzo è stato fermato vicino ad un liceo di Saint-Etienne, nel centro della Francia, mentre si aggirava armato di due coltelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it