ued raffaella scuotto annuncia la rottura con brando lui si allontana dai social

La love story tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian giunge al suo epilogo. Dopo mesi di silenzio e tentativi di recupero, i due hanno ufficialmente annunciato la fine della loro relazione sui social, lasciando i fan sorpresi e delusi. Lui si è allontanato dai social, mentre lei ha condiviso alcune riflessioni. È un nuovo capitolo per entrambi, segnato da consapevolezza e rinascita.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto non stanno più insieme, cosa hanno detto sui social. È giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, i due si erano innamorati a Uomini e Donne e fino a poco tempo fa sembravano innamorati e felici, nell’ultimo periodo però i fan avevano notato il distacco. Nei mesi scorsi si erano già detti addio ma avevano poi provato a concedersi un’altra possibilità , le cose tra loro però non hanno funzionato e hanno deciso di prendere strade diverse. Ad annunciare la rottura è stata lei tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, tra le varie cose ha detto: “ Io e Brando non stiamo più insieme, pian pian, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com