Strangolò la madre e finse una morte accidentale la difesa chiede la perizia psichiatrica

Nella prima udienza del processo a Milano, la difesa di Pietro Federico Crotti, accusato di aver strangolato la madre e poi tentato di inscenare una morte accidentale, ha richiesto una perizia psichiatrica. La richiesta si concentra sulla verifica dello stato mentale dell’imputato e di eventuali alterazioni dovute ad alcol e stupefacenti al momento dei fatti. Questa decisione potrebbe determinare un nuovo capitolo nel controverso caso, che continua a suscitare molto clamore e riflessione.

Nel corso della prima udienza del processo davanti alla Corte d’assise di Milano, la difesa di Pietro Federico Crotti, 47enne arrestato lo scorso 11 marzo con l’accusa di aver strangolato con una cintura la madre 75enne Piera Stefanina Riva e aver dichiarato che fosse morta per una caduta accidentale, ha chiesto che i giudici dispongano una perizia psichiatrica e una verifica del suo “stato di intossicazione” da alcol e stupefacenti al momento dei fatti. Sull’istanza deciderĂ la Corte nell’udienza del 15 settembre. La richiesta, presentata dall’avvocato Carmelo Scambia, si fonda sulla storia clinica di Crotti “fatta di tossicodipendenza, abuso di alcol e di numerose diagnosi tra il 2020 e il 2024 sulla sua dipendenza da alcol e cocaina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strangolò la madre e finse una morte accidentale, la difesa chiede la perizia psichiatrica

