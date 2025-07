Incidente in via Terracina a Fuorigrotta Pasquale Napolitano muore a 24 anni

Tragedia a Fuorigrotta: nella notte tra sabato e domenica, un drammatico incidente in via Terracina ha coinvolto Pasquale Napolitano, 24 anni. Nonostante i tempestivi soccorsi, il giovane ha perso la vita nell’ospedale dove era stato trasportato d’urgenza. Una perdita che scuote l’intera comunità , lasciando aperta una domanda su come prevenire simili tragedie e garantire sicurezza sulle nostre strade. Continua a leggere.

L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica: Pasquale Napolitano è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - pasquale - napolitano - terracina

