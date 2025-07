Italia e Mediterraneo al centro delle sfide globali Alis | focus in Puglia con ministri politici Ue e top manager

L’Italia e il Mediterraneo si pongono al centro delle sfide globali, emergendo come protagonisti di un dibattito strategico di grande rilevanza. Promosso da Alis, l’evento di Manduria si preannuncia un’occasione unica per confrontarsi con ministri, politici europei e top manager della logistica. Un incontro che promette di tracciare le linee guida per il futuro sostenibile e competitivo della nostra regione, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale.

"L'Italia e il Mediterraneo protagonisti delle nuove sfide globali": è il titolo dell'incontro – promosso da Alis, l'Associazione della Logistica dell'intermodalità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi – che si svolgerà martedì 8 e mercoledì 9 luglio a Manduria (Masseria Li Reni). Ai lavori parteciperanno esponenti del Governo italiano e della politica europea oltre a diversi amministratori delegati di grandi imprese di logistica in Italia. In particolare l'8 saranno trattati temi legati alle rotte mediterranee, allo sviluppo delle autostrade del mare tra Italia Grecia e Turchia, e al futuro sostenibile dell'Italia, e illustrati scenari e strategie per imprese e istituzioni.

ALIS torna anche quest'anno per il consueto appuntamento estivo in Puglia presso la suggestiva Masseria Li Reni a Manduria (TA). L'evento "L'Italia e il Mediterraneo protagonisti delle nuove sfide globali" si svolgerà il prossimo martedì 8 luglio dalle ore 18

