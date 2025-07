Bambina di 1 anno in shock anafilattico dopo aver mangiato una brioche

In un attimo di gioia e spensieratezza, una bambina di 1 anno e mezzo si è trovata al centro di un dramma inaspettato: un shock anafilattico scatenato da una brioche alla crema di pistacchio. La pronta reazione dei genitori e dei gestori del bar ha evitato conseguenze più gravi, ma questa vicenda mette in evidenza quanto sia importante conoscere i rischi alimentari infantili e reagire tempestivamente alle emergenze.

Una bambina di un anno e mezzo è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell' ospedale Sant'Anna di Cona di Ferrara in shock anafilattico. La piccola si è sentita male subito dopo aver mangiato una brioche con la crema di pistacchio, mentre si trovava con i genitori nel bar di uno stabilimento a Lido Estense (Ferrara). I titolari del bagno hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che, dopo le prime cure, hanno portato in ospedale la piccola in gravi condizioni. Ad aprile una studentessa statunitense di 21 anni era morta a Roma per uno shock anafilattico dopo aver mangiato un panino che conteneva delle arachidi, cui era allergica.

