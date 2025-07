Garlasco a Morning News parla l’uomo che ha trovato gli oggetti nel canale

Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove rivelazioni a Morning News. L’uomo che ha scoperto gli oggetti nel canale apre uno spiraglio di mistero sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 e ancora avvolto da dubbi. A diciotto anni di distanza, queste dichiarazioni potrebbero cambiare il corso delle indagini, riaccendendo le speranze di un colpo di scena. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questi nuovi sviluppi.

Nel caso del delitto di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto del 2007 nella sua abitazione di Garlasco, si torna ancora una volta a parlare di possibili colpi di scena. A distanza di diciotto anni da quell’omicidio che ha scosso l’Italia intera, nuove dichiarazioni stanno mettendo in discussione alcune delle piste seguite in passato dagli inquirenti. Oggetti ritenuti di potenziale rilevanza per le indagini, ritrovati nei pressi della roggia di Tromello – località poco distante dalla casa di famiglia delle gemelle Cappa – erano stati inizialmente associati a un ritrovamento casuale. Oggi, invece, si scopre che sono stati recuperati e consegnati ai carabinieri da un testimone fino a questo momento rimasto nell’ombra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it