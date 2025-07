Vedono un uomo allontanarsi di fretta dal parcheggio carico di trolley e zaini | Quelli sono i nostri bagagli Arrestato 37enne

Un episodio di furto che ha lasciato senza parole una famiglia di turisti britannici a Milano. Mentre rientravano nel parcheggio di piazza Diaz, si sono trovati davanti a un uomo che fuggiva con i loro bagagli appena sottratti. La scena si è conclusa con l’arresto del sospetto, ma il senso di insicurezza rimane. Un richiamo alla vigilanza e all’importanza di proteggere i propri effetti personali in ogni occasione.

Milano, 2 luglio 2025 – Lo hanno b eccato in un parcheggio in piazza Diaz mentre si allontanava carico valigie. Peccato che si trattasse proprio dei loro bagagli. Amara sorpresa per alcuna famiglia di turisti britannici che si sono visti passare sotto gli occhi l'uomo mentre cercava di dileguarsi con tre trolley, due zaini e un borsone rubati poco prima. A dare l'allarme sono state le stesse vittime, che, rientrando nel parcheggio, si sono imbattute nel ladro mentre usciva con i loro bagagli. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Mobile, che ha bloccato il 37enne e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari.

