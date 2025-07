Nuovo Opel Frontera | il nuovo SUV elettrificato spazioso versatile e accessibile

Scopri il nuovo Opel Frontera, il SUV elettrificato che combina stile, praticità e accessibilità. Spazioso e versatile, è pensato per accompagnarti senza compromessi in ogni avventura quotidiana. Con un design robusto e funzionale, offre comfort per tutta la famiglia e soluzioni intelligenti per ogni esigenza di spazio. Pronto a rivoluzionare il modo di vivere la strada? Il futuro è già tra le tue mani con Opel Frontera.

(Adnkronos) – Efficiente, elettrificato e ricco di idee pratiche, il nuovo Opel Frontera nasce per accompagnare ogni giornata con la massima versatilità. Il design squadrato e pulito non è soltanto un tratto estetico: esalta lo spazio interno, capace di accogliere comodamente cinque persone e i loro bagagli—oppure sette passeggeri nella configurazione opzionale GS (+900 €). Con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Opel Frontera 2025: il SUV per ogni giorno Spazioso, pratico ed elettrificato in tutte le versioni, il nuovo Opel Frontera è pensato per la vita quotidiana e le esigenze delle famiglie moderne. Con un design robusto e funzionale, offre fino a 1.600 litri di carico

