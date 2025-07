Galleria dell' Accademia ingresso gratuito per la Domenica al museo

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: domenica 6 luglio, la Galleria dell'Accademia di Firenze spalancherà gratuitamente le sue porte grazie alla Domenica al Museo, l'iniziativa del MiC che ogni prima domenica del mese rende accessibili i tesori culturali d'Italia. Un'opportunità imperdibile per ammirare le celebri opere dei maestri italiani e celebrare i 550 anni di storia di questo magico luogo. Non perdere questa occasione unica!

Firenze, 1 luglio 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze aprirà ad ingresso gratuito domenica 6 luglio per la Domenica al Museo. Ritorna l'iniziativa voluta dal MiC che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Un'occasione unica per poter ammirare gratuitamente le collezioni della Galleria, tra i musei più visitati al mondo, e per celebrare l'anniversario dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. Non solo il David e i Prigioni, all'interno del museo fiorentino sarà possibile scoprire la ricca collezione di dipinti a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ma anche le importanti opere cinquecentesche e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo

In questa notizia si parla di: domenica - galleria - gratuito - museo

Galleria dell'Accademia, ingresso gratis per la Domenica al museo - La Galleria dell'Accademia di Firenze offre un'opportunità imperdibile: ingresso gratuito per tutti domenica 1 e lunedì 2 giugno.

? Domenica al Museo torna il 6 luglio! Accesso gratuito ai musei, parchi archeologici e gallerie statali di Napoli e Campania, da Pompei alla Reggia di Caserta, dal Mann a Paestum. ? Ingresso gratuito (alcuni su prenotazione) Vai su Facebook

Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo; DOMENICA AL MUSEO; Musei gratis domenica 6 aprile: tutte le mostre in programma e visitabili.

Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo - La Galleria dell'Accademia di Firenze aprirà ad ingresso gratuito domenica 6 luglio per la Domenica al Museo. Come scrive lanazione.it

Musei gratis domenica 6 luglio: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Da romatoday.it