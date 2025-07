Mercato Napoli doppio annuncio UFFICIALE dalla Lega | avete visto? – FOTO

Il Napoli torna protagonista sul mercato con un doppio annuncio ufficiale dalla Lega Serie A, svelato anche sul sito ufficiale. Dopo il trionfo dello scudetto, i partenopei non si rilassano: la dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis e rafforzata dal ritorno di Antonio Conte e Giovanni Manna, sta mettendo in atto una strategia di acquisti ambiziosa e ben studiata. La squadra è pronta a scrivere il prossimo capitolo di questa entusiasmante avventura.

Arriva l’ufficialitĂ dal sito della Serie A che riguarda la SSC Napoli: doppio annuncio da parte della dirigenza partenopea. Il Napoli non ha intenzione di cullarsi sugli allori dopo il trionfo del quarto scudetto. La dirigenza, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis e con il confermato asse formato da Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, sta dando vita a una campagna acquisti ambiziosa, concreta e ben pianificata. La parola d’ordine è alzare l’asticella. L’obiettivo non è soltanto confermarsi in Serie A, ma anche iniziare un percorso credibile e competitivo in Europa. Napoli, il mercato parte da due volti: arriva l’ufficialitĂ . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it