Napoli Beukema si avvicina Per l' attacco è un rebus | le variabili sono Lucca e Nunez

Napoli si avvicina a un vero e proprio rebus di mercato, con le variabili Lucca e Nunez che determinano il futuro dell'attacco azzurro. Tra passi avanti e trattative serrate, il nome di Sam Beukema emerge come protagonista: nelle ultime ore, le indiscrezioni parlano di un Napoli più vicino che mai al difensore olandese. Il puzzle è pronto a svelarsi, e il destino dell’attacco partenopeo potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane.

Napoli, 2 luglio 2025 - Un vero e proprio valzer dell'attacco: il destino delle prossime mosse di mercato del Napoli per quanto riguarda il reparto avanzato ruotano intorno a due variabili, che a loro volta genereranno un effetto a catena da cui esce il pallino della difesa Sam Beukema, nelle ultime ore decisamente più vicino.  Passi avanti per Beukema.  Un po' gli azzurri hanno aumentato l'offerta, e un po' il Bologna, preso atto della volontà dell'olandese di trasferirsi alla corte di Antonio Conte, ha abbassato le proprie pretese: a prescindere dalla prospettiva dalla quale si guarda la vicenda, non cambia la sostanza che vede avanzare a grandi passi quello che sarebbe il secondo acquisto della difesa dopo Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Beukema si avvicina. Per l'attacco è un rebus: le variabili sono Lucca e Nunez

