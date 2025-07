Belgio | ministro Esteri Wang Yi incontra primo ministro Bart De Wever

Il primo ministro belga Bart De Wever ha incontrato ieri a Bruxelles il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, figura chiave del Partito Comunista Cinese. Un incontro che segna un passo importante nelle relazioni tra Belgio e Cina, aprendo nuove prospettive di cooperazione e dialogo internazionale. Un momento da seguire attentamente per capire come queste discussioni influenzeranno gli equilibri geopolitici futuri.

Il primo ministro belga Bart De Wever incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, a Bruxelles, in Belgio, ieri primo luglio 2025.

In questa notizia si parla di: ministro - primo - belgio - esteri

