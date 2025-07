Premio Strega 2025 finale il 3 luglio | cinquina candidati dove vederlo in tv

È arrivato il momento tanto atteso: il Premio Strega 2025 culmina giovedì 3 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma. La suspense è alle stelle con la cinquina finalista pronta a contendersi il prestigioso riconoscimento. Non perdere la diretta Rai dalle 22.50: segui con noi l’emozionante notte in cui la letteratura italiana si mette in gioco e il nome del vincitore viene svelato. La grande serata sta per iniziare!

E’ tutto pronto per la serata finale del Premio Strega 2025 che giovedì 3 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma decreterà il vincitore del prestigioso riconoscimento letterario. Sarà possibile vedere il Premio Strega 2025 in diretta Rai dalle ore 22.50. La cinquina finalista. Durante la conferenza stampa di presentazione della serata finale sono intervenuti Luana Toniolo, direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento e Claudia Corazza, responsabile Ufficio Sponsorships di BPER Banca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Strega 2025, finale il 3 luglio: cinquina candidati, dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: premio - strega - finale - luglio

Il candidato al Premio Strega Guadagno presenta il suo libro al Majorana - Martedì 13 maggio 2025, il Teatro dell’Istituto Superiore "Ettore Majorana – Bachelet" di Santa Maria a Vico ha ospitato l’incontro “La Resilienza: storia di sopravvissuti e di rinascita”, dove il candidato al Premio Strega Raffaele Guadagno ha presentato il suo libro autobiografico “Tempo, col.

Si avvicina la serata finale del #PremioStrega2025! Giovedì 3 luglio sarà trasmessa in diretta su Rai 3 (ore 22.50) dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Conduce Pino Strabioli. Ospiti Anna Foglietta e Filippo Timi. La cinquina finalista: • Andrea Bajani, « Vai su Facebook

Premio Strega 2025: la cinquina finalista; Premio Strega 2025, la cinquina finalista: Bajani, Terranova, Rasy, Nori, Ruol; Premio Strega 2025: ecco la cinquina finalista.

Premio Strega: domani la finale, Bajani superfavorito - L'articolo Premio Strega: domani la finale, Bajani superfavorito proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Premio Strega, il gran finale del 7 luglio: sette candidati per il riconoscimento più ambito (ma due sono positivi al Covid) - Il Messaggero - Gran finale domani sera, giovedì 7 luglio, per il Premio Strega, nella consueta cornice del Ninfeo di Villa Giulia. Da ilmessaggero.it