Da Mengoni a Ghali | se il problema è il supporto dei cantanti alla Palestina invece di migliaia di morti innocenti

Da Mengoni a Ghali, passando per Vasco Rossi, il sostegno dei cantanti alla Palestina sta scatenando un acceso dibattito. Quando le parole degli artisti vengono percepite come più violente di migliaia di morti veri, ci troviamo di fronte a una sfida: perché il dissenso non viene mai accolto con rispetto? La loro voce, potente e coraggiosa, sta mettendo in discussione un tema delicato e complesso. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa protesta musicale.

Marco Mengoni sul palco del Maradona con la bandiera della Palestina: "Continuiamo a parlare, magari arriva a quelle teste di ca**o"

Milano, Ghali canta con la bandiera della Palestina - In chiusura del suo concerto a Milano al forum di Assago, Ghali ha portato sul palco la bandiera della Palestina.